الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مكتب الرقابة الإدارية

كرم اللوء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه، محمد سلامة، رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، لتولية منصبًا جديدًا وهامًا بالهيئة بالقاهرة. يأتى ذلك من منطلق تكريم القيادات الناجحة بجنوب سيناء، ...