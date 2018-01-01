الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، العميد إبراهيم بخيت عبدالرحيم؛ للتعزية في وفاة الدكتورة ماجدة المغربي وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، العميد إبراهيم بخيت عبدالرحيم؛ للتعزية في وفاة الدكتورة ماجدة المغربي وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.
اندلع منذ قليل، حريق هائل بمنطقة "مرحبا" المواجهة لمعبد الأقصر، ما أسفر عن خسائر كبيرة تمثلت في تلف جميع التاندات المتواجدة. تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد ياندلاع حريق هائل ...
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