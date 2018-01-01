"مكسيم" تقدم إبهارًا جديدًا في حفل إطلاق السيارة "دوماى"

يشهد، اليوم الإثنين، عشاق الإبهار والتفوق في مجال قيادة السيارات، الاحتفال الضخم الذي ينظم بحضور كبار الشخصيات ونجوم المجتمع؛ حيث تفاجئ "مكسيم" كما عودتنا دائمًا السوق المصرية بأحدث وأكثر السيارات إبهارًا في العالم خاصة لعشاق السيارات الرياضية.



وكعادة "مكسيم"، تحمل المجموعة إلى السوق المصري كل جديد ومبهر ورائع ومذهل يواكب أحدث التقنيات الحديثة في العالم.



وصرح المهندس وائل أمين، الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم أوتوموتيف، بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفى غدًا الإثنين، في حفل ضخم لتدشين السيارة "دوماى"، أحد أفضل العلامات التجارية الصينية فى عالم صناعة السيارات وخاصة فئة "SUV" السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التى سيكون الظهور الأول لها فى السوق المصرية.



يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مكسيم للاستثمار ونائب رئيس شركة دوماى الصينية، الذى حضر خصيصى لتقديم السيارة والشخصيات العامة والمجتمع، فضلاً عن عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية، وذلك اليوم الإثنين 16 يوليو، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.















وقال "أمين"، إن الشركة تم إنشاؤها لتكون إحدى أهم شركات سوق السيارات المصري، كمثيلاتها بمجموعة مكسيم للاستثمار التى أصبحت تقوم بدور مهم فى تنمية الاقتصاد المصرى عن طريق القطاعات المختلفة التى تعمل بها مثل قطاعات السياحة والبناء والتشييد والتجارة وغيرها.وأشار إلى أن نجاح مجموعة مكسيم فى فترة وجيزة دفعها لأن تضم لعائلتها أفضل السيارات فى فئتها ووقع الاختيار على السيارة المتميزة "دوماى" وعلى الرغم من حداثة عمرها بالأسواق العالمية، ولكن الأداء والمبيعات بالأسواق التى طرحت بها كشفت عن مارد صينى جديد من شأنه أن يغير مفهوم المنتج الصينى فى الأسواق العربية وخاصة مصر.وأضاف: أن "الشركة حرصت على توفير خدمة ما بعد البيع عن طريق افتتاح مركزين خدمة روعى فيهما توفير كافة قطع الغيار الأصلية الخاصة بالسيارة، وفئاتها المختلفة سواء (X5 أو X7)".ولفت إلى أنه تم ضم عدد كبير من خبراء سوق السيارات المصري، ضمن فريق عملها، وذلك من أجل تحقيق خطتها الطموحة فى المنافسة مع كبرى الشركات بالسوق، مضيفًا أن الموديلات التى سيتم طرحها بالأسواق مناسبة جدًا لأذواق واحتياجات المستهلك وتحقق غرض الطلب المتنامى على السيارات التى تخدم امكانياته واحتياجاته، ولذلك تم وضعها ضمن الأولويات عندما وقع الاختيار على السيارة "دوماى"، الجودة والامكانات الفائقة، ضمن أحد أفضل المنتجات الصينية على الإطلاق نسبة إلى كفاءتها وجودتها، بالإضافة إلى استهلاكها الرشيد للوقود.وتطرح "مكسيم"، وفقًا لما هو منتظر، السيارة "X5" بسعر يبدأ من 319.900 جنيه، فى حين تبلغ سعر الفئة الأعلى 354.900 جنيه.ومن جانبه؛ صرح محمد فريد، رئيس قطاع المبيعات بمكسيم أوتوموتيف، بأنه تم تقديم السيارة "دوماى" فى موديلين متميزين هما "X5‎‏" و"X7"، واللتان تتميزان بأفضل جودة قدمتها تكنولوجيا صناعة السيارات الصينية فى العالم في التصنيع والمواصفات والرفاهية، سيارة " دوماى X5" التى تتميز بتوفيرها مساحات مريحة لـ 5 ركاب داخل السيارة، بالإضافة لصندوق الأمتعة الذي تبلغ سعته 390 لترًا دون طي المقاعد الخلفية، ‏حيث يصل إلى 950 لترًا مع طيها إضافة لباقة من التجهيزات الفخمة من المصابيح الليد الأمامية ووسائل الترفيه الداخلية من تجهيزات صوتية وشاشة عرض وتكيف الهواء الإلكتروني، مع مراعاة أقصى إمكانات الأمان بالوسائد الهوائية الأمامية والخلفية والتحكم الإلكتروني بالثبات والفرامل الإكترونية ونظام المكابح المانعة للانغلاق.وتتميز السيارة دوماى"X7" بمواصفات مميزة بمحرك ميتسوبيشى سعة 2 لتر مزود بشاحن توربينى، تبلغ قوته 174 حصان عند 5500 لفة فى الدقيقة، وعزم دوران 250 نيوتن عند 2400 لفة فى الدقيقة.كما تتمتع السيارة بأبعاد جيدة، حيث يبلغ طولها 4736 مم وعرضها 1942 مم، وارتفاعها 1672 مم، بالإضافة إلى قاعدة عجلات تبلغ 2850 مم ويبلغ وزن السيارة 1731 كجم، ويبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر، بينما تصل مساحة صندوق الأمتعة الخلفي 352 لتراً وتزيد لنحو 800 لترًا فى حالة طى المقاعد الخلفية.وتتوفر السيارة بالسوق المصرى بفئة واحدة وهي (X7) وتأتى بتجهيزات عديدة حيث زودت بجنوط رياضية مقاس 19 بوصة ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية للإضاءة النهارية المستمرة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح "LED" خلفي.وزودت بسقف بانورامي متحرك، بالإضافة إلى مخرج (AUX / USB) ونظام الصوت من 6 سماعات وشاشة عرض 7 بوصة بالتابلوة وشاشة عرض 10 بوصة (راديو ( GPS) بالإضافة إلى تكييف هواء مع منطقتين للتحكم بدرجة الحرارة ومسند يد للمقعد الأمامي وفرش جلد للابواب والتابلوه ومقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد وعجلة القيادة مكسوة بالجلد ولمزيد من الراحة للسائق تم تزويد السيارة بتعديل وضع مقعد السائق لست اتجاهات كهربيا بالاضافة الى تعديل وضع مقعد الراكب الامامى 4 اتجاهات كهربيا ومقاعد الجلد ومقاعد خلفية قابلة للطى 60/40 وتحكم في الصوت من عجلة القيادة وواقي شمس بمرآة ذاتية الإضاءة ومثبت سرعة.يذكر أن مكسيم أوتوموتيف تأسست عام 2017، كإحدى شركات مجموعة مكسيم للاستثمار، بهدف المنافسة في أحد أهم الأسواق نشاطًا وتطورًا، وهو قطاع السيارات في السوق المصري.