الإفريقي التونسي يضم المدافع الكاميروني نجومبي

تحرك النادي الافريقي، وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، سريعا لتعويض رحيل مدافعه الغاني نيكولاس أوبوكو وتعاقد مع الكاميروني أوريليان ايتامي نجومبي اليوم الاثنين.



وقال الافريقي في بيان إن قلب الدفاع نجومبي البالغ عمره 24 عاما وقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم دون الكشف عن التفاصيل المالية للاعب إيدينج سبور الكاميروني.



ويأتي تعاقد الافريقي مع نجومبي لتعويض انتقال أوبوكو الى أودينيزي الإيطالي واستمرار رفض سيف تقا تمديد عقده الذي انتهى في يونيو الماضي.



وبات نجومبي هو ثالث لاعب كاميروني يضمه الافريقي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد المهاجم ديدييه روستان يمجا ولاعب الوسط سيرج نيكولاس سونج.



كما عزز الإفريقي، بطل كأس تونس، صفوفه بضم أيوب التليلي من قوافل قفصة ولاعب الوسط صبري العماري من شبيبة القيروان.