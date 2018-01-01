​ وأدوا الأمانات إلى أهلها

تتجلى قيمة الأمانة في قول الله تعالى :

( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) النساء : 85 .

لقد حث النبي-صل الله عليه وسلم علي حفظ الأمانة لما لها من فضل علي المسلم , قال صل الله عليه وسلم :

(أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة , وأول ما يرفع من الناس الأمانة , وآخر ما يبقي من دينهم الصلاة , ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالي ).

وقال صل الله عليه وسلم : (أدالأمانةإلىمنائتمنكولا تخن من خانك) .

وعن ابن عمر , أن النبي صل الله عليه وسلم– قال :

( أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا , صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم ) .

وذُكر أن أعرابياً جاء للنبي , فقال متى الساعة ؟ قال : إذا ضُـيعت الأمانة فانتظر الساعة , قال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذ وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة .

قال النبي –صل الله عليه وسلم :

( إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال :

صدق الحديث واداء الأمانة وحسن الجوار ).

علينا أن نحافظ على الأمانات لأنها سبيلنا إلي الجنة أو النار أو كما يقضي الواحد القهار , يقول رب العزة :

(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) الأحزاب : 72.

الكلمة أمانة , النظرة أمانة , أعراض الناس أمانة .. يقول النبي- صل الله عليه وسلم : ( من قال في مسلم بما ليس فيه, أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ). ردغة الخبال أي عصارة أهل النار .

وخيانة الأمانة ذنب من الذنوب , وكبيرة من الكبائر , ورغم عظم هذا الذنب إلا أن باب التوبة مفتوح .. قال تعالي :

( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) الشورى : 25 .

فعلينا أن نتحلل من المظالم بأداء الأمانات إلى أهلها .

قال تعالي :

( من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شئ , فليتحلله منه اليوم , قبل ألا يكون ديناراً ولا درهماً , إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته , وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) .