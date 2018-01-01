"السيسي" يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، برفقه شقيقه الأمير قصي وجهي الدين، ونجلاه الأمير جعفر الصادق، والأمير طه سيف الدين، والسيد مفضل حسن ممثل سلطان البهرة بالقاهرة.



ورحب الرئيس السيسي بسلطان البهرة، مؤكدًا علي أن العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، وانفتاحها الدائم على كافة الأديان والطوائف، والإيمان العميق بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها، استنادًا إلى تاريخ شعب مصر العريق وحضارته وفهمه الوسطي للدين.



كما وجه الرئيس السيسي الشكر لسلطان البهرة على الجهود التي يبذلها خلفًا لوالده في ترميم المساجد الأثرية ومقامات آل البيت في مصر، وكذلك أنشطة الطائفة الخيرية المتنوعة.



وأشاد سلطان البهرة بما حققته مصر من نجاح وتقدم على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية بقيادة الرئيس، مثنيًا على ما تتمتع به مصر من حرية تتيح ممارسة الشعائر الدينية وتكفل للجميع مناخا مستقرًا، منوهًا إلى الجهود التي تبذلها الطائفة في مجال ترميم المساجد الأثرية، والاهتمام الذي توليه لصيانة مساجد آل البيت فى مصر، مشيرًا إلى ما تقوم به حاليًا لترميم ضريح السيدة نفيسة وتجديد مقصورة المقام بالكامل.



كما أكد السلطان مفضل سيف الدين، اهتمام طائفة البهرة بالعمل والاستثمار في مصر، معربًا عن تمنياته لمصر بكل التوفيق في المضي قدمًا لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى، ومشيدًا بما حققته مؤخرًا من إنجازات في مختلف المجالات.



وقدم مساهمة مالية في صندوق تحيا مصر تقدر بعشرة ملايين جنيهًا.