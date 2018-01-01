وزيرة التخطيط تلقي بيان مصر أمام مجموعة الـ77 والصين اليوم

تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بيان مصر أمام مجموعة الـ77 والصين، وذلك خلال الحدث الذي تنظمه مصر بصفتها رئيسة المجموعة حاليًا بعنوان "الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب".



وتناقش السعيد على هامش الحدث ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم كما يتطرق الحوار إلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وضرورة ذلك حيث تمثل هالة السعيد مصر بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى 2018 المعني بالتنمية المستدامة بعنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 - 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة.



ومن المقرر أن تلقي وزيرة التخطيط البيان الوطني لمصر خلال جلسة إلقاء البيان الوطني بعد غد الأربعاء حيث تلقي الدول المشاركة بالمنتدى البيانات الوطنية الخاصة بها على هامش تلك الجلسة.



كما تشارك سيادتها بالجلسة المخصصة لعرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر والمنعقدة يوم الثلاثاء وذلك لعرض التقرير الطوعي حول إنجازات أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.