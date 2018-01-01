"الحرف اليدوية": 200 مليون جنيه حجم صادرات القطاع

قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تسعى إلى عمل بروتوكول مع مجموعة من الشركات الإلكترونية لسهولة ترويج المنتجات.



وأوضح عمران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغرفة تسعي إلي تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، بعمل ورش فى كل المحافظات، مشيرًا إلى أن الصعيد من أول المحافظات التي يتم العمل بها.



وأشار رئيس غرفة الحرف اليدوية إلى أنه تم الاتفاق حتي الآن علي 5 محافظات بالصعيد بداية من الفيوم، مشيرًا إلى أن حجم صادرات القطاع تصل إلي 200 مليون جنيه، وأن هناك خطة لزيادة حجم الصادرات إلي 50% بنهاية 2019، وأن الغرفة تسعى لترويج المنتجات من خلال المشاركه بالمعارض، لافتا إلي أن أول معرض سيكون فيأكتوبر المقبل.