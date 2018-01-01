على عبدالعال: البرلمان لا يعمل فى الظلام

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يعمل فى الظلام، لافتًا إلى أن التعديل التشريعى الذى وافق المجلس عليه أمس، يسمح بمنح الأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحصول على الجنسية المصرية، ليس بدعة، أن السلطة التنفيذية تمنح السلطة التقديرية فى شأن منح الجنسية والأمر واضح تماما.



وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، أن البعض يعتقد خطأ بأنه بمجرد توافر الشروط يتم منح الجنسية، فى حين أنه جوازى وتقديرى للسلطة التنفيذية، وهناك نواب حضروا إلى مكتبى عقب الجلسة العامة أمس، وعندما علموا حقيقة الأمر تفهموا، متابعًا: "أرجو كنواب للشعب أن يتولوا إيضاح الحقيقة فى كافة وسائل الإعلام".



وتابع: "لا أشكك فى وطنية أى عضو من أعضاء مجلس النواب، فالجميع وطنيون لكن للأسف وسائل الإعلام رددت أى شيء، فى حين أن القانون واضح وأننا لا نبتدع أى شيء".