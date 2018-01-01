"الحرف اليدوية": الدولة لا تدعم القطاع

قال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعاني من مجموعة مشاكل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدعم القطاع.



وأوضح عمران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الغرفة تطالب بضم قطاع الحرف اليدوية إلى القطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن القطاع به 5% فقط، حتي مظلة القطاع الرسمي 95% غير رسمي.



وأشار رئيس غرفة الحرق اليدوية إلى أن القطاع يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي شهدتها المحروقات والكهرباء، ومصر تستورد 15% من المواد الخام من الخارج.