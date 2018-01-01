"الأطباء" تنتظر الحكم النهائى فى قضية زيادة بدل العدوى

تنتظر النقابة العامة للأطباء الحكم النهائى فى قضية بدل العدوى للأطباء يوم 2 أغسطس، بعد ماراثون طويل من القضايا كان أخرها يوم 24 يونيه الماضى، والتى شهدت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة المرافعة النهائية في الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى للأطباء.



وبالتزامن مع ذلك طالب الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بإقرار رفع الأجور التكميلية ومنها البدلات وذلك لإقرار بدل العدوى للأطباء، واقترح الخطاب أن تتراوح قيمة البدل من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه وذلك طبقا لنسبة التعرض للعدوى.



كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى المستشار علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب تطالب فيه بإجراء تعديل تشريعي لقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالمهن الطبية وذلك من أجل إقرار قيمة عادلة لبدل العدوى.



وأرسلت النقابة مع الخطاب مشروع قانون قد أعدته النقابة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.



وأكد الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، أن الأطباء معرضون للإصابة بمخاطر العدوى أثناء ممارسة المهنة ومع ذلك فإن قيمة بدل العدوى الحالية التي يتحصل عليها الطبيب شديد التدني يتراوح ما بين 19 - 30 جنيه.



وأضاف أن النقابة أرسلت للبرلمان مقترح قانون لتعديل قيمة بدل عدوى من 1000 - 3000 جنيه، تبعا لنسبة تعرض عضو المهن الطبية للعدوى.



وأضاف أن دفاع النقابة فى الجلسة الأخيرة استند إلى حق رئيس الوزراء طبقا لمواد القانون في إقرار بدلًا خاص طبقا للاستحقاق لأي فئة مستحقة، خاصة أن البدل الحالي لا يتعدي نسبة 3.2% من الأجر الأساسي، وعرض العديد من الضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للتعرض للعدوى.