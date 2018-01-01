اتجاه شرائى لمسئولى إدارات الشركات المقيدة أمس
كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد عن تنفيذ 6 صفقات على أسهم 6 شركات، اتجهت 4 منها نحو الشراء و2 نحو البيع، موضحة أن النفقات جاءت على النحو التالى:
الشركة: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 122482 سهما
الشركة: الأهرام للطباعة والتغليف
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: بيع
الكمية: 4000 سهم
الشركة: العبوات الطبية
المسئول: مجموعة مرتبطة
نوع العملية: شراء
الكمية: 25851 سهما
الشركة: الدلتا للتأمين
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 1544 سهما
الشركة: راية القابضة للاستثمارات المالية
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 23089 سهما
الشركة: بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية
المسئول: مجلس الإدارة
نوع العملية: شراء
الكمية: 22000 سهم