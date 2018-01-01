اتجاه شرائى لمسئولى إدارات الشركات المقيدة أمس

كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد عن تنفيذ 6 صفقات على أسهم 6 شركات، اتجهت 4 منها نحو الشراء و2 نحو البيع، موضحة أن النفقات جاءت على النحو التالى:

الشركة: الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: بيع

الكمية: 122482 سهما



الشركة: الأهرام للطباعة والتغليف

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: بيع

الكمية: 4000 سهم



الشركة: العبوات الطبية

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: شراء

الكمية: 25851 سهما



الشركة: الدلتا للتأمين

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 1544 سهما



الشركة: راية القابضة للاستثمارات المالية

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 23089 سهما



الشركة: بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 22000 سهم