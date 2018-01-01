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الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:54 م

جماهير يوفنتوس تستقبل رونالدو بـ"اجلب لنا الأبطال"

رونالدو
رونالدو
وكالات
dostor.org/2251198

استقبلت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بحفاوة كبيرة بعد وصوله إلى مدينة تورينو الإثنين، على أن يخضع لاحقا للفحص الطبي والتوقيع على العقد الذي يربطه بناديه الجديد.

وتجمع المئات من عشاق النادي خارج ملعب "اليانز" في تورينو وهتفوا "رونالدو اجلب لنا الأبطال (دوري أبطال أوروبا)" في حين ظهر البرتغالي للمحة قصيرة.

وخرج ابن الـ33 عاما من المركز الطبي ليوفنتوس للتوقيع للمعجبين، وإلقاء التحية ومصافحة الجماهير على وقع الهتافات الصاخبة باسمه قبل أن يعود مسرعا إلى المركز الطبي.

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