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الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:52 م

تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لـ"مواطن" إلى ١٨ سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2251194

قررت محمكة جنايات القاهر، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن لـ ١٨ سبتمبر المقبل، لتسديد الرسوم الدعوي المدنية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب، وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، وخالد عبدالمنعم.

أسندت النيابة إلى المتهم أحمد محمود زكي، تهمة ضرب عمدًا المجني عليه، محمود مجدي شاكر، بأن استل سلاحه، وقام بالنداء عليه قاصدًا البطش به، وما إن التفت المجني عليه حتى عاجله بعيار ناري من السلاح الناري، والذي نشأ عنه كف بصره بعينه اليمني، والتي خلفت عاهة مستديمة تقدر بـ35%، كما أسندت له النيابة تهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص.

وأكدت تحريات معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة صحة الواقعة.

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