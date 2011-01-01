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الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:49 م

مصرع 4 عمال في تحطم منجم فحم بجورجيا

مصرع 4 عمال في تحطم
وكالات
dostor.org/2251187

قالت وزارة الداخلية في جورجيا إن أربعة عمال قتلوا وأصيب ستة آخرون اليوم الإثنين، إثر انهيار سقف
منجم للفحم في غرب البلاد، فيما أضافت الوزارة في بيان أن الحادث وقع في منجم ميندلي في مدينة تكيبولي الواقعة على بعد 200 كيلومتر غربي العاصمة تفليس، وتابعت أن الحادث وقع بسبب انفجار نجم عن الضغط الحراري وأن أربعة رجال نقلوا إلى أحد المستشفيات.

وستغلق الحكومة المنجم لحين استكمال التحقيقات واستشارة خبراء دوليين بشأن أسباب الحادث،
ومنذ عام 2011 لقي 16 عاملا حتفهم في هذا المنجم في حوادث متفرقة، ووقع الحادث السابق في أبريل حين قتل ستة عمال وأصيب ثلاثة آخرون.

وقالت الحكومة في بيان "لا يمكن للدولة أن تسمح بتعريض حياة وصحة مواطنيها للخطر لذا قررنا إغلاق المنجم"، وتدير شركة جورجية هذا المنجم.

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