صندوق الإدمان يطلق ماراثون دراجات بمشاركة 300 شاب

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ماراثونا رياضيا تحت عنوان "بالعجلة هنوصل الفكرة"، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات فى إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات ".



وشارك فى الماراثون 300 شاب استقلوا الدراجات من ميدان التحرير وحتى القناطر الخيرية.



يستهدف الماراثون إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 22 مركزا علاجيا حتى الآن، حيث تم إطلاق الماراثون من ميدان التحرير وحتى منطقة القناطر الخيرية.



كما سيتم إطلاق الماراثون خلال الأيام المقبلة فى 10 محافظات خاصة الساحلية لتوعية المصطافين والشباب بأضرار تعاطى المخدرات، بمشاركة الشاب محمد المصرى الذى سبق وقام بقطع رحلة من الغربية لأسوان من خلال استقلاله الدراجة لتنشيط السياحة الداخلية.



كما قام الشباب المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوزيع مطبوعات عند وصولهم إلى منطقة القناطر الخيرية تتضمن مطبوعات تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كوّن المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض.



ولاقى الماراثون قبولا كبيرا من جانب المواطنين والشباب، حيث تفاعل الشباب، ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات".