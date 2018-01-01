القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

عالم
الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:45 م

مصرع طفلة وإصابة 11 أخرين في تحطم لعبة بباكستان

مصرع طفلة وإصابة
وكالات
dostor.org/2251178

لقيت طفلة عمرها 8 سنوات حتفها وأصيب 11 شخصا على الأقل مساء أمس الأحد، عندما تحطمت أرجوحة في حديقة ألعاب بمدينة كاراتشي الباكستانية، فيما قال شاهد عيان، إن الأرجوحة كانت مكدسة بأكثر من طاقتها لكون ركوبها كان مجانيا وكان يتم تشغيلها لاختبارها وتم افتتاح الحديقة في يونيو الماضي.

وقال عمال الإنقاذ إن المصابين جرى نقلهم لمستشفى قريب حيث قال أطباء إن امرأتين أصيبتا بجروح خطيرة، وقال مهندسو الحديقة إن سبب تحطم الأرجوحة لم يحدد بعد، وقال مسؤولون إن الحديقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ اسبوع

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أسعار السجائر

"عبدالعال": مد دور الانعقاد الحالي للانتهاء من بعض القوانين

الأقمار الصناعية تكشف مواقع سرية ببيونج يانج لتخصيب اليورانيوم

الصحة: إصابة 20 مواطنًا فى تصادم سيارة بأتوبيس بالمنوفية

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الجنسية وإقامة الأجانب في مصر

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

الصحة: إصابة 20 مواطنًا فى تصادم سيارة بأتوبيس بالمنوفية

ألبومات الصور

بالصور.. حريق في منطقة "مرحبا" بالأقصر

محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مكتب الرقابة الإدارية

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الجنسية وإقامة الأجانب في مصر

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

الصحة: إصابة 20 مواطنًا فى تصادم سيارة بأتوبيس بالمنوفية

كشكول

وكيل الأزهر: 35 ألف اتصال للاستعلام عن نتيجة الثانوية.. أمس

"خريجي أزهر مطروح" يثمن انطلاق مرحلة تنمية سيناء

جامعة حلوان: استمرار العمل بعد المواعيد الرسمية لإنجاز التنسيق

الأربعاء القادم.. الملتقى الأول لمعلمي المنيا لمناقشة المطالب والمشاكل

رضوان: امتحانات دور ثان لطلاب الثانوية العامة المحجوب نتائجهم بسوهاج

الأمصار

روسيا: منعنا 25 مليون هجوم إلكتروني خلال كأس العالم

بكاء رئيسة كرواتيا على منصة تتويج المنتخب الفرنسي "فيديو"

جماهير يوفنتوس تستقبل رونالدو "فيديو وصور"

مكتبة الإسكندرية تتسلم أعمال الكاتب صلاح عيسى

وصول الرئيس الروسي لهلنسكي لمقابلة نظيره الأمريكي

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"أوميجا 3" تمنع الإصابة بالسرطان وتوقف نموه

"اللوفر" و"الموناليزا" يهنئان منتخب فرنسا بالفوز في كأس العالم

سجن صاحب أغنية "اللعنة على ترامب"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎