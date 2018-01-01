"طلعت": خطة لتنفيذ البنية التحتية بالعاصمة الإدارية والعلمين

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة وضعت خطة لتوصيل جميع البنية التحتية للاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.



وأوضح "طلعت" أن هناك أولوية كبري لانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية الفايبر للمشروعات القومية للدولة.



وأكد وزير الاتصالات، في تصريح لـ "الدستور"، أنه سيتم بحث آليات مشاركة شركات الاتصالات وعلي رأسها الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ذلك وفق جدول زمني معلن، مشيرا إلي أن الوزارة تدرس مشاركة القطاع الخاص في هذه تنفيذ هذه المشروعات والمتوقع الانتهاء من المرحلة الأولي بنهاية عام 2019.



وأوضح "طلعت" أن الخطة تشمل أيضا تغطية جميع الطرق المؤدية إلي هذه المجتمعات وخاصة المشروع القومي للطرق، بهدف تقديم خدمات متكاملة لجميع رواد المدن الجديدة، مؤكدا علي أن هذه المشروعات ستخلق فرص عمل جديدة للشباب.