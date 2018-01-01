"نادال" يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

حافظ النجم الإسباني، رافائيل نادال، على موقعه في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين، الصادر اليوم، رغم خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة "ويمبلدون" للتنس.



وشهد التصنيف صعود الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف، بعد أن توج، أمس، بلقب "ويمبلدون".



وتصدر الإسباني نادال الترتيب برصيد 9310 نقاط، ثم السويسري روجير فيدرر في المركز الثاني برصيد 7080 نقطة، فيما حل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث برصيد 5665 نقطة، بينما جاء الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو، في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة، ثم الجنوب إفريقي كيفن أندرسون في المركز الخامس برصيد 4655 نقطة.



وجاء البلغاري جريجور ديميتروف في المركز السادس برصيد 4610 نقاط، ثم الكرواتي مارين سيليتش في المركز السابع برصيد 3905 نقاط، تلاه الأمريكي جون إيسنر في المركز الثامن برصيد 3720 نقطة، فيما حل النمساوي دومينيك ثيم تاسعا برصيد 3835 نقطة، بينما جاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز العاشر برصيد 3355 نقطة.





