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الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:36 ص

يورجن كلوب: ستوريدج يمكن أن يستمر مع ليفربول

ستوريدج
ستوريدج
وكالات
dostor.org/2251020

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن المهاجم دانييل ستوريدج، يمكن أن يستمر مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم معاناته من الإصابات وعدم ثبات في المستوى بالمواسم الأخيرة.

وابتلي ستوريدج بإصابات طويلة المدى في المواسم الماضية، ولم يسجل مهاجم إنجلترا أكثر من عشرة أهداف في موسم واحد سوى موسم 2015-2016 عندما هز الشباك 13 مرة.

وأعير المهاجم البالغ عمره 28 عامًا إلى وست بروميتش ألبيون في يناير الماضي، لكنه لم يترك بصمة ولم يسجل أي هدف في ست مباريات وهبط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" عن كلوب قوله: "لقد قلت باستمرار إنه يملك مستقبلا والأمر يتعلق بما سيحدث الآن، في الوقت الحالي تسير الأمور بشكل جيد ولا ينبغي أن نتخذ أي قرارات".

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