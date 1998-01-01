فوز فرنسا بكأس العالم يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

تصدر فوز فرنسا بلقب كأس العالم لكرة القدم وتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني لنادي يوفنتوس الإيطالي، لوسائل الإعلام عناوين الصحف الإيطالية الصادرة اليوم.



وقالت صحيفة "كوريري ديللو" سبورت: "ديشامب الشانزليزيه، بطل العالم كلاعب في عام 1998 وكمدير فني بعد 20 عامًا.. اكتمال قوس النصر في مسيرة رائعة"، مضيفة: "فرنسا تتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخها، البطل هو مدربهم بالأسلوب الإيطالي".



وعن تقديم رونالدو لوسائل الإعلام، ذكرت الصحيفة: "رونالدو موجود بالفعل في تورينو.. اليوم هو عيد ميلاد يوفنتوس، الجميع يركز على أهم يوم في تاريخ النادي".



من جهتها، ذكرت صحيفة (توتو سبورت) في افتتاحيتها: "كريستيانو رونالدو.. الفضائي في تورينو، وصل اللاعب بالأمس واليوم الفحوصات الطبية وتقديمه للإعلام"، مضيفة: "المدينة في حالة جنون، والمدرب كورابي يقول إن رونالدو سيرفع يوفنتوس للأعلى".



وفيما يتعلق بكأس العالم، قالت الصحيفة: "العالم أزرق، جريزمان وبوجبا ومبابي يمنحون فرنسا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الديوك".



وتابعت: "أن إيفان بيريسيتش وماريو ماندزوكيتش نواتيا لم يكونا كافيين في المباراة التي انتهت بهزيمة كرواتيا بنتيجة 2-4".



وبدورها، قالت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "كريستيانو رونالدو وصل في رحلة خاصة، هنا يتواجد.. رونالدو وصل مع والدته وجورجينا".



وعن فوز فرنسا، ذكرت أن فرنسا البطل بالطريقة الإيطالية، بعدما حقق منتخب الديوك فوزًا على منتخب كرواتيا وسط أداء جيد من الأخير.

