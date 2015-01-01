اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدعو لتطوير نظام لاستقبال الشكاوى

جدد الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوته إلى الدول التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى سرعة المصادقة عليه بصفته آلية الحماية الوحيدة لحقوق الإنسان، في الجامعة العربية، والعمل على تطوير نظامه ليضم آلية استقبال الشكاوى من الأفراد والمنظمات، إضافة إلى إنجاز المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي تم إقرارها عام 2015.



جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفالية التي عقدت، اليوم الإثنين، بمقر الجامعة العربية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.



ودعا شموط الدول العربية إلى ضرورة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة حتى تدخل حيز النفاذ، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد إقرار الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والإعلان العربي لحماية المدافعين والدليل الاسترشادي لمناهضة التعذيب.



وقال إن الإنجاز، الأبرز المتمثل في البند الدائم على جدول أعمال اللجنة هو التصدي لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مؤكدا أن "إسرائيل كيان غاصب ومحتل للأراضي العربية وعليها ضرورة الالتزام التام بكافة قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وأهمية احترام مبادىء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مضيفا "وستظل اللجنة تحمل أمانة المسئولية".



وحذر من خطورة "التسييس" قائلًا: " إنه يمثل التهديد الأوسع نطاقا على منظومة حقوق الإنسان في المنطقة.



ودعا إلى تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان لتفويت الفرصة على الأجندات الخاصة، والتي قد تتعارض أحيانا مع مبادىء القانون الدولي، مؤكدا أهمية التعاون والعمل على المستوى الأفقي والرأسي للنهوض بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان تحت مظلة جامعة الدول العربية.



وشدد على أهمية تفعيل العمل بالإنجازات الحقوقية المحرزة من خلال تعزيز آليات العمل وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف العاملة في مجال حقوق الإنسان واستحداث أجسام وهياكل جديدة لتطوير المنظومة العربية.



واقترح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، استحداث منصب مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان والتنمية ومجلس عربي لحقوق الإنسان إضافة إلى إصدار تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان.



كما دعا إلى الانفتاح أكثر على المنظمات الدولية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة كشركاء وبيوت خبرة ومشورة.



