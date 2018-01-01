وزير الخارجية الألماني يدعو أوروبا لعدم الاعتماد على "ترامب"

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الإثنين، إنه لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتحتاج إلى توحيد جهودها، وذلك بعد أن وصف "ترامب" التكتل بأنه "خصم" فيما يتعلق بالتجارة.



وقال "ماس"، لصحيفة فونكه الألمانية: "لم يعد بوسعنا الاعتماد بالكامل على البيت الأبيض، للحفاظ على شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب علينا تعديلها، النتيجة الأولى الواضحة لا يمكن أن تكون إلا أننا بحاجة إلى التقارب أكثر في أوروبا"، وأضاف: "لا يجب أن تترك أوروبا نفسها مقسمة".