الكنيست الإسرائيلي يطالب "فيفا" بسحب مونديال 2022 من قطر

تقدمت نائبة رئيس الكنيست، نافا بوكر، بطلب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإلغاء استضافة قطر لكأس العالم 2022، وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فيما أرجعت ذلك إلى دعم قطر للمنظمات الإرهابية، قائلة: "إنه من المعروف عن قطر دعم المنظمات الإرهابية".



وأشارت إلى أن قطر مولت ولا تزال تمول دولة إيران، التي تعرض العديد من البلدان للخطر بسبب سلاحها، مضيفة أن قطر تنتهك بشكل فاضح حقوق الإنسان لملايين العمال المهاجرين غير الشرعيين تحت حكمها.



وتساءلت عضو الكنيست قائلة: "يتمتع الاتحاد الدولي لكرة القدم بالعديد من الحقوق في محاولة لسد الفجوات بين الثقافات والأشخاص والبلدان، كما أنه يعمل لتحقيق السلام العالمي الحقيقي من خلال الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وهي كرة القدم، فهل ستكون قطر نموذجًا لحقوق الإنسان والطموح للسلام الذي يريد فيفا أن ينقله إلى أطفال العالم؟".



واختتمت نائب رئيس الكنيست رسالتها قائلة: "من فضلك، باسم حقوق الإنسان، باسم الرغبة في تحقيق السلام العالمي- إلغاء فوز قطر باستضافة كأس العالم في عام 2022، وإعطاء الفرصة لدول أخرى".



كان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تسلم رسميًا استضافة كأس العالم 2022، من روسيا أمس الأحد، كما حضر المبارة النهائية بين فرنسا وكرواتيا، وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القصر الرئاسي الروسي "الكرملين".