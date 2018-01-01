الأرصاد السعودية تحذر من الغبار ونشاط الرياح بمناطق مكة والرياض

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، اليوم الإثنين، تنبيهًا متقدمًا لسكان خمس مناطق، ببدء حالة نشاط الرياح السطحية وتوقعات بهطول أمطار خلال فترة الظهيرة، وأكدت الهيئة، في تغريدات عبر حسابها على "تويتر"، أن مناطق عسير وجازان ونجران تشهد سحبًا رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية، وإثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتبدأ عند العاشرة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.



وتتعرض منطقتا الرياض ومكة لنشاط في الرياح السطحية عند العاشرة صباحًا؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر، حيث تنتهي هذه الحالة عند السادسة مساءً.



كانت الهيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق "الباحة، نجران، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان"، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية- الغربية.



