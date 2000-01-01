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الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:22 ص

وزير الكهرباء: افتتاح الشبكة الموازية بطول 2000 كيلو فى ديسمبر

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
عمرو خان
dostor.org/2250992

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بحلول ديسمبر من العام الجاري سوف يصل مقدار خطوط نقل الكهرباء على الجهود الفائقة الـ500 ألف فولت والـ220 ألف فولت نحو 4300 كم مربع، بعد أن كان مقدراها في العام 2015 نحو 2300 كم مربع.

وأشار إلى أن الإضافة التي تمت علي خطوط النقل تعادل ضعف مقدار الخطوط في الشبكة منذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في تنفيذ الشبكة إلي 97% والتى تقوم علي تنفيذها الشركة الصينية ستيت جريد بتكلفة استثمارية 250 مليون يورو، وتعادل 750 مليون دولار.

وأكد الدكتور شاكر في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن القيادة السياسية في مصر لم تدخر من الدعم أو الجهود شيئًا في سبيل تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، ومواجهة العجز في القدرات والقضاء على ظاهرة الانقطاع، موضحًا أنه منذ يونيو 2015 لم تشهد الشبكة القومية تخفيف أحمال، في ظل القدر الضخم التي تم توفيره لتغطية احتياجات قطاعات المشتركين على كافة المستويات، لافتًا إلى أن حجم القدرات الاحتياطية في الشبكة القومية لنقل الكهرباء في مصر اٌقتربت من نسب الاحتياطي العالمي المقدرة بـ20 ألف ميجاوات.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعاقدت مع شركة ستيت جريد الصينية أكبر شركة عالمية في مجال الكهرباء في أول زيارة للصين في ديسمبر 2014، على دعم خطوط النقل للشبكة القومية على الجهود الفائقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 1200 كم مربع، وتمثل هذه المرحلة شبكة كهربائية موازية للشبكة الأصيلة، موضحًا أنه من المقرر أن تفتتح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المشروع المقام علي الضفة الشرقية لنقل النيل بعد بلوغه مقدار 2000 كم مربع بامتداد من الإسكندرية إلي أسوان، مع حلول ديسمبر المقبل.

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