اليوم.. "محلية البرلمان" تبحث تعديل قانون تقنين أملاك الدولة

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروعات القوانين المقدمة من النواب: بسام فليفل، وسلامة الرقيعي، وأحمد عبداللطيف الطحاوي، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.



كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض القواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالاشتراك مع لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة.