رفيق محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لمونديال روسيا 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التشكيلة المثالية لمونديال روسيا 2018، التي اختيرت من قبل مجموعة فنية تابعة لـ"فيفا"، وضمت أربعة لاعبين من منتخب "الديوك" المتوّج باللقب بفوزه على كرواتيا 4 - 2 في المباراة النهائية.



وضمت قائمة التشكيلة المثالية رباعي "الديوك" الفرنسية كيليان مبابي، رافايل فاران، لوكاس هرنانديز، وبول بوجبا، هذا إلى جانب لاعبين آخرين:



تيبو كورتوا (بلجيكا)

استحق العملاق البلجيكي جائزة أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018، بمحافظته على شباكه نظيفة في أربع مباريات من أصل سبع، وتصديه كرات خطيرة لا سيما في المباراة ضد البرازيل.



كيران تريبيير (إنجلترا)

سجل "بيكهام الجديد" من ركلة حرة مباشرة على غرار قائد منتخب إنجلترا السابق في مرمى كرواتيا بنصف النهائي، لكن ذلك لم يكن كافيا لبلوغ فريقه المباراة النهائية، ويعد كيران أحد اكتشافات مونديال روسيا وقد ساهمت تمريراته العرضية من لعب مفتوح، أو ركلات ثابتة في العديد من أهداف إنجلترا التي سجلت 10 أهداف من أصل 12 من هذه الركلات.



رافايل فاران (فرنسا)

المدافع المميز بفضل سرعته وحسن تمركزه وقدرته على التصدي للكرات العالية، وأضاف اللقب العالمي إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وهو لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره.



لوكاس هرنانديز (فرنسا)

في بطولة لم يتألق فيها أي لاعب في مركز الظهير الأيسر بشكل لافت، نجح لوكاس هرنانديز الذي يشغل مركز قلب الدفاع عادة في القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، حيث صقل موهبته في ظل جودين زميله في أتلتيكو مدريد ونجح في تجسيد فعالية المنتخب الفرنسي على حساب اللعب الاستعراضي.



بول بوجبا (فرنسا)

أظهر أهميته في خط وسط منتخب فرنسا من خلال أداء رفيع المستوى على مدار البطولة توجه بهدف رائع في المباراة النهائية هو الأول له في البطولة.



كيليان مبابي (فرنسا)

قورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.



