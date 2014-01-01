السلطات الأوكرانية: موقع دونباس تم قصفه 29 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الإثنين، تعرض مواقع للقصف 29 مرة في منطقة "دونباس" شرق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابة جندي أوكراني، وذكر المكتب الإعلامي التابع لـ"عملية القوات الموحدة" الأوكرانية- في بيان بثته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أن قوات روسية قد انتهكت نظام الهدنة مستخدمة قذائف هاون.



وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قد أعلن في 30 أبريل الماضي، انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في دونباس شرق البلاد، وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.



يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي (دونيتسك) و(لوهانسك) الشعبيتين اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدني.



