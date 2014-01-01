صحيفة فرنسية: الاقتصاد الصيني هو الفائز الحقيقي بمونديال روسيا

يعتبر الصينيون أكبر الفائزين من مونديال روسيا وبرغم عدم مشاركتهم في النسخة الحادية والعشرين من البطولة التي حصدتها فرنسا، غزت علاماتهم التجارية ومنتجاتهم الملاعب وشاشات التليفزيون، وقالت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية،: "كل أربع سنوات، تحلم أفضل فرق كرة القدم بالفوز بالمباراة النهائية، وبصرف النظر عن الحماس والفرح المؤقتين اللذين تثيرهما البطولة، لا يعكس كأس العالم واقعًا سياسيًا".



وأضافت: "هذه البطولة، التي يترقبها الجميع كل أربع سنوات، تسلط الضوء على التوازن الاقتصادي للقوى الدولية وتطورها، وهذا العام، في روسيا، ما ظهر في عيون العالم هو القوة الصينية".



وأوضحت أن الصين لم تعبر عن نفسها في الملعب؛ لأنها لم تتأهل للنهائيات؛ ولكن على اللوحات الإعلانية المحيطة بها كانت حاضرة من خلال "واندا"، التكتل الذي يسيطر عليه وانغ جيان لين، ناهيك عن هيسنس، الشركة الرائدة في الأجهزة المنزلية، فسبعة من الرعاة الرسميين التسعة عشر للمونديال صينيون، وهو رقم قياسي.



وأكدت أن نهائي 2018 بين فرنسا وكرواتيا الذي انتهى قبل ساعات، أرضى المشاهدين الصينيين - أكثر 815 مليون شاهدوا البطولة مقابل 623 مليون عام 2014 – رأوا نجوم كرة القدم - ميسي أو رونالدو أو نيمار- يتباهون بالمنتجات المصنوعة في الصين خلال الإعلانات التجارية، فعلى سبيل المثال كريستيانو رونالدو يروج لسيارة SUV الصينية.



وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: لكن لكي نكون واضحين، يجب أن يظهر النجاح الصيني على أرض الملعب. لهذا السبب يعتزم الرئيس شي جين بينغ جعل بلاده رائدة في كرة قدم، ويريد في 2050 أن تكون بلاده قوة عالمية.