الشرطة الأمريكية بجورجيا توقف شرطيين عن العمل بسبب امرأة

أوقفت الشرطة الأمريكية، في ولاية جورجيا، شرطيتين عن العمل، بعد حسمهما أمر اعتقال امرأة عن طريق إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية، وذلك بعد استيقافها لتجاوزها السرعة أثناء قيادتها سيارتها، ووثق فيديو بثته محطة تليفزيون محلية، قيام شرطيتين بإيقاف المرأة في أبريل عندما كانت تقود سيارتها بسرعة؛ بسبب تأخرها عن العمل في صالون لتصفيف الشعر في أتلانتا، ومرت بسرعة بلغت 130 كيلومترًا أمام الشرطيتين على طريق زلق.



وأشارت الشرطة المحلية، في بيان لها، إلى أن الشرطيتين ناقشتا ما إذا كانتا تعطيان سارة ويب مخالفة لتجاوز السرعة أم تعتقلانها بسبب القيادة الطائشة.



وقال بيان إدارة شرطة روزويل إنهما قررتا إجراء قرعة باستخدام عملة معدنية لتحديد ما تفعلانه معها.



وأوضح المقطع المصور أن الشرطية كورتيني براون، استخدمت تطبيقًا للقرعة باستخدام العملة المعدنية على هاتفها المحمول، وأن نتيجة القرعة جاءت ضد ويب، وأن براون والشرطية الأخرى كريستي ويلسون كانتا تقهقهان لدى بدئهما في تحرير الاتهامات ضد ويب.



وأبلغت محطة "11 ألايف" التليفزيونية الإخبارية بأتلانتا، ويب، بهذا المقطع المصور، وقدمت ويب طلبًا لمشاهدته وأدى بث المقطع المصور إلى إسقاط كل الاتهامات الموجهة لها خلال جلسة لمحكمة في التاسع من يوليو.



وقال راستي جرانت، قائد إدارة شرطة روزويل، في البيان: "راعني استهانة أي من أفراد إنفاذ القانون بعملية اتخاذ قرار في شيء مهم مثل اعتقال شخص"، مُضيفًا أن هناك تحقيقًا بدأ وتم إعطاء الشرطيتين إجازة إدارية.