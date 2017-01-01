31 يوليو نهاية الحق فى اكتتاب "جولدن كوست"

قالت البورصة المصرية إن نهاية الحق في اكتتاب زيادة رأسمال شركة جولد كوست السخنة للاستثمار السياحي، لقدامى المساهمين ومشتري السهم، حتى جلسة تداول يوم 31 يوليو الجاري.



وأضافت البورصة، منذ قليل، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.



وكانت الجمعية العامة غير العادية، لجولدن كوست، أقرت نهاية أبريل الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة، إعمالًا لحقوق الأولوية كل بنسبة مساهمته مع مصاريف إصدار للسهم 10 قروش.



ووافقت الجمعية على قيد وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، وتعديل المواد 6- 7 من النظام الأساسي للشركة بعد زيادة رأس المال المصدر طبقًا لما سيسفر عنه الاكتتاب.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحها 7% على أساس سنوي، حيث حققت أرباحًا بلغت 2.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وحققت الشركة خلال 2017، أرباحًا بقيمة 11.31 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 10.56 مليون جنيه في عام 2016، بارتفاع 7.1%.