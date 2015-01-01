نجيب عبدالرازق يسحب دعاوى قضائية رفعها ضد مسؤولين في الحكومة

ذكرت وسائل إعلامية محلية أن رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، قد سحب دعاوى قضائية ضد ثلاثة مسؤولين بارزين في الحكومة، يقودون تحقيقات بشأن فضيحة فساد تتعلق بصندوق تنمية الدولة الماليزي "1MDB "، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من رفع الدعاوى القضائية بحقهم.



ويشار إلى أن نجيب هو واحد من الشخصيات المحورية التي تخضع للتحقيق، ويتهم باختلاس 42 مليون رينجت ماليزي (10 ملايين دولار) من شركة "SRC International "، التابعة لصندوق تنمية الدولة.



ومن جانبه، أكد بدر الهشام عبد الله محامي الدفاع عن نجيب، في حديث لصحيفة "ستار أون لاين" اليوم الإثنين، سحب الدعاوى القضائية، مشيرًا إلى ضرورة "إعادة ترتيب القضية بسبب تغير السيناريو".



وفي 30 يونيو، رفع "نجيب" دعوى قضائية ضد النائب العام تومي توماس، ورئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزي داتوك سيري محمد شكري عبدول، والمديرالمفوض للإدارة الفيدرالية للتحقيق في الجرائم التجارية، داتوك سيري عمار سينج إيشار سينج.



واتهم نجيب الثلاثة باتخاذ إجراءات متحيزة ضده، مشيرًا إلى مقال كتبه توماس تحت عنوان "السرقة الكبرى لصندوق تنمية الدولة الماليزي"، والذي تم نشره على بوابة "Malaysiakini " الاخبارية في يوليو من عام 2016.



ويتهم "عبد الرزاق" بسرقة نحو4 مليار دولار من صندوق تنمية الدولة، حيث يشمل المبلغ نحو 700 مليون دولار تم نقلها من صندوق تنمية الدولة إلى حسابه البنكي الشخصي مباشرة، بحسب تقرير من "وول ستريت جورنال" في عام 2015.



وقد فتحت خمس حكومات على الأقل، تشمل حكومات الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وسنغافورة وهونج كونج، تحقيقات تتعلق بصندوق الاستثمار الماليزي.



ومن جانبه، وصف المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي بأنها مثال على "الفساد الحكومي في أسوأ حالاته".