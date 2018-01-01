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الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:10 ص

90 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2250966

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، فى بيان له إنه تم شن حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من المنتجات بالأسواق والمحلات العامة والمطاعم ومراقبة المخابز البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضرا تموينيا مخالفا منها 12 بمركز مطاى بقرية ابوان في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وإدارة محلات بدون ترخيص.

وفى مجال متابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 4 محاضر مخالفة، وذلك لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل.

وفى مجال مراقبة ومتابعة المخابز البلدية، تم تحرير 74 محضر مخالف منها ( نقص بالوزن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات -عدم نظافة أدوات العجن - عدم الاحتفاظ بميزان حساس -عدم إعطاء بون صرف للمواطن –عدم وجود رصيد على ماكينة صرف الخبز بالمخبز بالإضافة إلى إثبات حالات بيع وهميه على ماكينات الصرف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تجميع بطاقات تموين ذكية بغرض الاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنين – تجميع دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء- عدم وجود ماكينة صرف الخبز ).

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