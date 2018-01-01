"ترامب": الحماقة الأمريكية كانت سببًا في سوء علاقتنا بروسيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الإثنين، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن العلاقات الأميركية - الروسية لم تكن أبدًا بهذا السوء، مضيفًا: "علاقاتنا مع روسيا لم تكن أبدًا بمثل هذا السوء ويرجع ذلك لسنوات كثيرة من (الحماقة الأميركية) والغباء والآن هذه الحملة الظالمة المصطنعة".



ومن جهة أخرى، قال ترمب في تدوينة أخرى له على الموقع نفسه: "إن قمة حلف شمال الأطلسي التي حضرها الأسبوع الماضي كانت ناجحة، ولكن تمت تغطيتها بشكل غير دقيق من عدد كبير من وسائل الإعلام".



وقال ترمب: "تلقيت كثيرًا من المكالمات من قادة دول الحلف يشكرونني فيها على المساعدة في لم شملهم وحملهم على التركيز على الالتزامات المالية في الوقت الحاضر وفي المستقبل. عقدنا قمة عظيمة بحق غطتها كثير من وسائل الإعلام بشكل غير دقيق، حلف الأطلسي بات الآن قويًا وثريًا".

