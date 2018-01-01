شلل بمنزل كوبرى الملك الصالح بسبب أتوبيس معطل

شهد منزل كوبرى الملك الصالح وكورنيش النيل، كثافات مرورية، بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق فى الاتجاه القادم من المعادى حتى فم الخليج، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى الملك الصالح بأتوبيس معطل تسبب فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.