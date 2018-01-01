"جلال": تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربي للسد العالي

قال المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان إن وزير الري تعرف خلال زيارته لأسوان اليوم، على أهم أعمال التطوير والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم الفيضان، مشيرا إلى أن الجولة تضمنت تفقد أعمال تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربي للسد العالي، وأعمال تأهيل منظومة الحقن بجسم السد، علاوة على أعمال تأمين المفيض لاستقبال فيضان العام المائي الجديد.



وأوضح أن الوزير قام خلال الزيارة بتفقد الأعمال الجارية لتطوير منطقة رمز الصداقه ومركز خدمة الزائرين والذى يقع بالقرب من جسم السد العالي جنوب مدينة أسوان حيث يعتبر رمز الصداقة من أهم المزارات السياحية التي يتوافد عليها كل سائح أو زائر لمحافظة أسوان.

