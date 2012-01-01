تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من "الإسكان والتعمير"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع، تأجيل محاكمة المتهمين بتسهيل قروض بنك "الإسكان والتعمير" فرع روكسي لـ٢١ أكتوبر، للاطلاع ولتعذر حضور أحد المتهمين من محبسه.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 858 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة عن تسهيل المتهمين نشأت حسن فرغلي موظف ببنك الإسكان والتعمير، ومصطفى محمد حمدان محرر بجريدة أخبار البيئة، وأحمد صفوت عبدالمجيد بشركة التعمير للترويج المالي ببنك الإسكان والتعمير، الحصول على قروض لمتهمين عددهم 36 متهمًا، وذلك بتزوير مستندات تفيد بأن المتهمين موظفون في شركات مصر للطيران وبدر الدين للبترول مقابل الحصول على 40% من قيمة القرض.



وسهل المتهم الأول الاستيلاء على أموال البنك بمبلغ وقدره 6 ملايين و830 ألفا للمتهمين، بأن وافق على قبول المستندات المقدمة، للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها.



وارتكب المتهم الثاني تزوير المحررات الرسمية التي تفيد بمفردات المرتب والشهادات وإقرارات الخصم المنسوبة لشركة نصر للبترول والقابضة لمصر الطيران، بينما المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثاني في التزوير في المحررات الرسمية، ومحررات إحدى الشركات المساهمة.



ودلت تحريات مقدم تامر المنياوي عضو هيئة الرقابة الإدارية على صحة ما ورد إليه من أن المتهمين الثلاثة سهلوا لـ36 متهمًا الاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة.