"عبدالعاطى": نتابع تقارير بعثات الرى بالسودان وأوغندا عن الأمطار

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة المختصة بالفيضان تستقبل تقارير بعثات الري بالسودان وأوغندا بصفه دورية والتي تسهم في تقييم الموقف المائي للبلاد ومعدلات سقوط الأمطار، وتوقعات الإيراد المائي الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار وحجم المياه والتوقعات والسيناريوهات المعدة سلفا للفيضان.



وأوضح خلال زيارته لأسوان، اليوم، أنها تضع البدائل المقترحة لتشغيل السد العالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد وعلي طول المجري لضمان التوزيع العادل للمياه طبقا للاحتياجات المائية.

