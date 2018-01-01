تراجع إنتاج النفط في الصين

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الاثنين، أن إنتاج الصين من النفط الخام تراجع 2.3 % على أساس سنوي في يونيو إلى 15.85 مليون طن.



وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 94.09 مليون طن، بانخفاض اثنين في المئة عن مستواه قبل عام، وفقا لوكالة "رويترز".



وزاد الاستهلاك المحلي من النفط الخام ثمانية في المئة، في يونيو، مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 49.78 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام 299.61 مليون طن بزيادة 8.9 % على أساس سنوي.



يذكر أن دول منظمة "أوبك" نفذت اتفاقية خفض إنتاج النفط، في يونيو الماضي، بنسبة 120 %، وفقا للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.

