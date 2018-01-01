"الرى": السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019 والتي تبدأ في أغسطس من كل عام حيث تم إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشأته، ومفيضات الطوارئ والبوابات بحيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان.



أضاف خلال زيارته لأسوان، اليوم، أن لجنة إيراد نهر النيل التي تضم كافة رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة انتهت من وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية والتي تتضمن آليات التعامل مع بدء السودان في برامج تخزين مياه الفيضان الجديد وآليات تشغيل خزاناتها السنوية والتي تبدأ عاده أوائل سبتمبر ولمدة ثلاث شهور مع انتهاء الموسم، وذلك للحفاظ على منظومة الاتزان المائي بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة.