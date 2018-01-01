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الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:39 ص

قيادي بـ"فتح" يكشف أسباب تراجع إسرائيل عن موقفها بشأن المصالحة

الدكتور جهاد الحرازين
الدكتور جهاد الحرازين
مروة عنبر
dostor.org/2250825

علق القيادي بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، على وجود فيتو أمريكي أو إسرائيلي على المصالحة الفلسطينية، قائلًا: "إن إصدار الولايات المتحدة أو إسرائي فيتو بشأن المصالحة، هو أمر قد تم تجاوزه منذ فترة طويلة، وذلك بسبب إصرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحركة فتح على المصالحة".

وأشار "الحرازين" إلى وقف "أبو مازن"، وفتح، في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلة، والذي أوجد قناعة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، بأن المصالحة خيار استراتيجي، رغم إدراك الجميع بأن الانقسام يصب في مصلحة إسرائيل ومخططاتها.

وشدد "الحرازين" في تصريحات لـ"الدستور" على أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويأتي هذا في سياق حرصها على القضية الفلسطينية، وأهمية الأمر لمصر.

وأوضح "الحرايزن" أنه يجب وضع النقاط على الحروف، قائلًا: "كم مرة وقع اتفاقات لتحقيق المصالحة ولكن من الطرف الذى يعطل تحقيقها على الأرض من الذى يرفض تمكين الحكومة فى قطاع غزة من الذى يمنع الموظفين والوزراء من العودة إلى أماكن عملهم من الذى يضع اشتراطات ﻻ علاقة لها بمصلحة المواطن والوطن من الذى يفرض بقوة السلاح والنار ويتحكم بقطاع غزة من الذى يمنع إجراء اﻻنتخابات من الذى رفض تنفيذ ما تم اﻻتفاق عليه فى القاهرة، لذلك علينا مواجهة الذات بعيدا عن اية أشياء أخرى حتى تكون الأمور واضحة".

وأكد "الحرازين" على أن الخلاص من كل ما سبق، يكون عن طريق تحقيق الوحدة الوطنية وتسليم الشرعية الفلسطينية، وحكومة الوفاق الوطني، مهامها كاملة حتى ينتهى الحصار المفروض على قطاع غزة وتستكمل عملية إعادة الإعمار وتعالج كافة القضايا وتضمد الجراح وسحب الذرائع من اﻻحتلال الذى يواصل ارتكاب جرائمه.

وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أن اذا كانت هناك نوايا صادقة وحقيقية لدى حركة حماس بتحقيق المصالحة لن يحتاج الأمر سوى ساعات فقط لتتحقق الوحدة الوطنية وتطوى صفحة اﻻنقسام وتتسلم حكومة الوفاق مهامها كاملة وبسط وﻻيتها القانونية والإدارية على قطاع غزة كما هى الضفة لأنه يجب أن ينتبه الجميع إلى خطورة المخطط الإسرائيلي الهادف لفصل الضفة والقدس عن قطاع غزة والهادف لقتل حلم الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

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