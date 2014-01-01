إيطاليا تقلل من أهمية العقوبات الأوروبية على روسيا

قلل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الإثنين، من جدوى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر رفع هذه العقوبات، قائلًا خلال زيارته لموسكو وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "اّكي" الإيطالية، إن العقوبات على روسيا لم تحل أى شيء مطلقا.



ووفقا لاحصاءات نشرت في روما، فإن الصادرات الإيطالية إلى روسيا لم تتجاوز في عام 2017 الـ8 مليارات يورو، متراجعة بنحو 3 مليارات من عام 2013 قبل تطبيق العقوبات الأوروبية على موسكو.



