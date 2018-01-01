القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

عالم
الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:33 ص

برلماني سوري: إسرائيل لا تترك فرصة لهزيمة عملائها بدمشق

عضو مجلس الشعب السوري،
عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور جمال الزعبي
وكالات
dostor.org/2250820

مع انتقال عمليات الجيش العربي السوري من ريف درعا الغربي، باتجاه ريف القنيطرة، وهى المنطقة المحاذية لمنطقة فصل القوات بين الجيش السوري والقوات الإسرائيلية في الجولان المحتل، وجهت إسرائيل صواريخها، ليلة أمس، إلى أحد المواقع العسكرية السورية التي تقع شمال مطار النيرب في ريف حلب.

وقال عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور جمال الزعبي، إنه سبق أن أوضحنا، بعد الهجوم الأخير، أن هذا الهجوم، لم يكن الأول من نوعه، وأكدنا في الوقت نفسه أنه لن يكون الأخير، لأن إسرائيل تعمل على ألا تترك للجيش فرصة لهزيمة عملائها.

وأضاف "الزعبي"، اليوم الإثنين، أنه بعد هزيمة عملاء إسرائيل في الجنوب وانتشار الجيش العربي السوري على الحدود، وهى عملية مستمرة ولا أحد يستطيع التكهن بما يمكن أن تنتهي إليه، نذكر بأنه ما زالت لنا أراضي محتلة من قبل إسرائيل، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "إسرائيل تواصل القيام بعمليات، الهدف الحقيقي منها هو جس نبض القيادة السورية، وذلك بالقيام بهجمات انفرادية هنا وهناك، وذلك بهدف معرفة رد الفعل ومعرفة نوعية السلاح الذي سيتم الرد به، ومعرفة إلى أين ممكن أن تذهب القيادة السورية في ردها ونوعية الرد".

وعن رد الفعل المنتظر من جانب الدولة السورية، لفت إلى أن العادة جرت مؤخرًا على أن يكون الرد عسكريًا مباشرًا، وهو ما تم من إطلاق أنظمة الدفاع الجوي، التي تمكنت من إسقاط مجموعة من الصواريخ، حسبما أعلنت المصادر العسكرية، ثم يأتي بعد ذلك الرد الدبلوماسي.

ولفت إلى أن الرد الدبلوماسي، من جانب الحكومة السورية، يتمثل في رفع رسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بجانب الرد السياسي، والذي يكون بفضح الإرتباط المباشر بين الفصائل الإرهابية وإسرائيل التي تتدخل في كل مرة تتم هزيمة عملائها الإرهابيين، وذلك بالتدخل المباشر بقصف أحد المواقع السورية.

وهاجمت إسرائيل بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية السورية التي تقع شمال مطار النيرب بريف حلب شمال البلاد.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري أن المعلومات الأولية تشير إلى استهدف الموقع بـ 8 صواريخ، مؤكدا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 4 منها قبل وصولها إلى الهدف، فيما تمكنت الأخرى من الوصول إلى محيط الموقع العسكري.

ويقع مطار النيرب إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، ويتوسط منطقتي النيرب وجبرين، ويحده شمالا مدينة الشيخ نجار الصناعية أحد أكبر المناطق الصناعية في سوريا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ اسبوع

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. العظمى بالقاهرة 37 درجة

سعر الدولار اليوم الإثنين 16/ 7/ 2018

اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش الاتفاقيات الخاصة بالقروض

مقتل 12 مدنيًا على الأقل فى هجوم مسلح بمالى

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

ألبومات الصور

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

كشكول

500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

الأمصار

تعرف على هوية مقتحمي نهائي كأس العالم روسيا 2018 "صور"

استمرار الاحتجاجات في العراق ومقتل 3 وإصابة 160 آخرين

بالسلاسل الحديدية والسم.. تعرف على أغرب طرق الحفاظ على الكتب!

الـ24 ساعة الآولى..تؤكد تفوق محمد رمضان على تامر حسني "فيديو"

لاعبو منتخب فرنسا يدمروا غرف خلع الملابس بعد التتويج "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح في هجوم انتقامي

وصفك لزوجك بـ "الأصلع" جريمة تكلف كثيرًا بتركيا

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع الحرارة على الدماغ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎