الصحف الفرنسية تشيد بانجاز "منتخب الديوك" بعد الفوز بكأس العالم

أشادت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين بنجاح منتخب فرنسا فى الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية بعد التغلب على منتخب كرواتيا فى المباراة النهائية أمس الأحد بنتيجة 42، وتزينت الصحف الفرنسية بعلم البلاد احتفالا بهذا الانجاز.



وقالت صحيفة (لو باريزيان) فى عنوان رئيسى: "رؤوسنا في السماء". في حين ذكرت صحيفة (لو فيجارو): "حان يوم المجد".



واكتفت صحيفة (بروفانس) بعنوان من كلمة واحدة: "الفخر".وسارت صحيفة (ليبراسيون) على نفس النهج قائلة: "مجددا".



واقتبست صحيفة (ليكيب) عنوانها في 13 يوليو 1998 بعد التتويج بكأس العالم للمرة الأولى: "للأبد" في نسختها بعد 20 عاما بمانشيت: "سعادة وأفراح للأبد".