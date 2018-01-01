مونديال 2018: الصحف الكرواتية "شكرا أيها الأبطال"

حيّت الصحف الكرواتية بفخر أبطال المباراة النهائية بعد نجاح هذه الدولة الصغيرة في تحقيق الانجاز وخوض لقاء قمة مونديال روسيا 2018 الذي انتهى بخسارتها أمام فرنسا 2-4.



"شكرا، أيها الأبطال! لقد بذلتم قصارى جهودكم!"، كان عنوان صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الرياضية الكرواتية.



"فاتريني (لقب منتخب كرواتيا ويعني الشجعان)"، انتم الأبطال، انتم الفخر، ستبقى أسماؤكم مدونة بأحرف ذهبية الى الأبد!".



وأظهرت الصحيفة صورة لقائد المنتخب لوكا مودريتش الذي اختير أفضل لاعب في البطولة وهو يحمل الجائزة المرموقة، لكن الحزن بدا واضحا على وجهه، اما صحيفة "يوتارنيي ليست" فأضافت "قلوب شجاعة- لقد جعلتمونا فخورين بكم".



وكان لسان حال "فيسيرنيي ليست" مماثلا بقولها "كرواتيا تحتفل معكم، انتم ذهبنا"، ونوهت الصحيفة أيضا بأن كتيبة المدرب زلاتكو داليتش "جعلت كرواتيا افضل" على مدى الشهر الماضي. وقالت "أعادوا الكبرياء إلينا وأزاحوا التشاؤم قبل بداية البطولة"، في دولة يعتبر فيها الاقتصاد الأضعف في الاتحاد الأوروبي.



ومن المتوقع ان يحظى المنتخب الكرواتي باستقبال الأبطال لدى عودته من موسكو في وقت لاحق اليوم الاثنين، حيث ينتظر ان يكون في استقباله أكثر من 100 ألف شخص.

