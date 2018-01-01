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الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:29 ص

"دبي" رابع أرخص مقصد سياحي عالمي

دبي رابع أرخص مقصد
وكالات
dostor.org/2250814

أشار تقرير حديث إلى أن دبي تعد رابع أرخص مقصد سياحي في العالم، ما يرفع من جاذبيتها السياحية.

وجاء في تقرير عن البنك البريطاني «ام اند اس» عن أرخص المقاصد السياحية، إن دبي توفر قيمة عالية للمال في قضاء عطلة سياحية فيها خاصة من ناحية تكلفة الغذاء، حيث تبلغ تكلفة غذاء أسرة بريطانية من أربعة أفراد 116 إسترلينيًا أسبوعيًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإقامة أسرة من أربعة أفراد لمدة أسبوع في دبي 3444 إسترلينيًا.

وقال التقرير إن بلغاريا هي أرخص المقاصد السياحية في العالم، حيث تبلغ تكلفة الأسرة من أربعة أفراد لمدة أسبوع 3136 إسترلينيًا.

وجاءت تركيا في المركز الثاني، بتكلفة 3144 إسترلينيًا للأسرة نفسها.

وحلت بولا في كرواتيا في المركز الثالث، بتكلفة 3348 إسترلينيًا.

وجاءت زاكينتوس والجراف ودوردوجان واورلاند وتورنتو في المراكز الخمس التالية.

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