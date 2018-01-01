الحوثيون يخلون بعض القري اليمنية ضمن عملية التهجير القسري

أمرت المليشيات الحوثية، اليوم الاثنين، سكان قريتي سيف والمشاقنة وقرى جنوب شرق مطار الحديدة ( شمال غربي اليمن ) بإخلاء قراهم ضمن عملية تهجير قسري تطبق في كثير من المناطق اليمنية.



وذكرت مصادر محلية يمنية - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" - أن ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطا لإجبار السكان على إخلاء منازلهم، بحجة وقوعها في مناطق عسكرية وعلى طريق تقدم قوات المقاومة المشتركة التي تدعم الشرعية اليمنية.



وأشارت المصادر إلى أن السكان لا يزالون يرفضون ترك قراهم والنزوح لأي مناطق أخرى خشية من تحويل منازلهم لثكنات عسكرية وزراعتها بالألغام.



كما أشارت إلي أن الميليشيات الحوثية تواصل مداهمة منازل المواطنين مع تنفيذ حملات خطف لمدنيين عزل في مدينة زبيد، بالإضافة لضباط وأفراد في قوات الأمن أو الجيش الذين يرفضون القتال إلى جانبهم.



وكان أكثر من 40 مسلحا من ميليشيات الحوثي قد لقوا مصرعهم أمس الأحد جراء غارات لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت تعزيزات وتجمعات عسكرية، في المزارع التي تقع بين مديرية التحيتا وزبيد، على جبهة الساحل الغربي لليمن.