القاهرة : الإثنين 16 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

مصر
الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:26 ص

وزير الزراعة يٌعيد تشكيل الجنة القانونية بالإصلاح الزراعي

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
dostor.org/2250808

قر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة القانونية بالهيئة، ومجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية، وذلك بناء على مذكرة العرض التي تقدم بها الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة بإعادة تشكيل المجالس الثلاثة.

وأصدر القرار الوزاري رقم 862 لسنة 2018، والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسته وعضوية كلًا من: مدير الهيئة، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، فضلًا عن رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، ووكيلي وزارتي الموارد المائية والري، والمالية، فضلًا عن رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

ونص القرار ذاته على أن يضم المجلس اثنان من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية او التعاونية وهما الدكتور محمد مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد الفتاح نشأت المستشار القانوني لوزير الزراعة واستصلاح الأرضي.

وقرر وزير الزراعة أيضًا إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية برئاسته وعضوية كلًا من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فضلًا عن المستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورؤساء الإدارات المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، ولشئون التعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وللشئون المالية والإدارية بالهيئة، فضلًا عن وكيل وزارة المالية.

كما نص ذات القرار الذي حمل رقم 855 لسنة 2018، بأن يضم المجلس اثنان من ذوي الخبرة في الشئون الاقتصادية او التعاونية وهما: الدكتور إبراهيم صديق على أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور وحيد مجاهد أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وفي سياق متصل أصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 856 لسنة 2018، بإعادة تشكيل اللجنة القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي برئاسة مدير الهيئة، وعضوية كلًا من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والمستشار عضو إدارة الفتوى مجلس الدولة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئاتها، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك، ومدير عام الأملاك، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، فضلًا عن الدكتور عبد العزيز شتا الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والمستشار احمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في بحث ودراسة قواعد التصرف بالبيع او الإيجار في أراضي الإصلاح الزراعي ومراجعة هذه القواعد بصفة مستمرة بما يتلائم مع الأوضاع القانونية السارية، ودراسة طلبات الشركات والجمعيات الحائزة او المالكة لأراضي تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونًا على ضوء المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتعديلاته، فضلًا عن دراسة الموضوعات القانونية التي تعرض على مجلس إدارة الهيئة سواء المتعلقة بالملكية والحيازة او البيع او غيرها مما يجب عرضه على مجلس إدارة الهيئة وإبداء الرأي فيها قبل العرض.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 3 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ اسبوع

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

الأرصاد: طقس اليوم حار.. العظمى بالقاهرة 37 درجة

سعر الدولار اليوم الإثنين 16/ 7/ 2018

اليوم.. "تشريعية النواب" تناقش الاتفاقيات الخاصة بالقروض

مقتل 12 مدنيًا على الأقل فى هجوم مسلح بمالى

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

ألبومات الصور

الجماهير الفرنسية تحتفل داخل المركز الثقافي في وسط البلد

الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

بالصور.. قصة الفتاة الأجنبية التى ظهرت مع "صلاح" فى جزر المالديف

سعاد حسن.. "معجزة البحيرة" تحصل على 40%‬ فى الثانوية

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين على هامش الاحتفالات فى فرنسا

كشكول

500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

أمين "البحوث الإسلامية": نرسل بعثات لدول العالم للتعليم والتوعية

نائب رئيس جامعة الأزهر: نطوِّر أفكارنا لخدمة العملية البحثية

ننشر صور أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف" في غزة

"هندسة عين شمس" تطور مدرجاتها استعدادا للعام الدراسي الجديد

الأمصار

تعرف على هوية مقتحمي نهائي كأس العالم روسيا 2018 "صور"

استمرار الاحتجاجات في العراق ومقتل 3 وإصابة 160 آخرين

بالسلاسل الحديدية والسم.. تعرف على أغرب طرق الحفاظ على الكتب!

الـ24 ساعة الآولى..تؤكد تفوق محمد رمضان على تامر حسني "فيديو"

لاعبو منتخب فرنسا يدمروا غرف خلع الملابس بعد التتويج "فيديو"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح في هجوم انتقامي

وصفك لزوجك بـ "الأصلع" جريمة تكلف كثيرًا بتركيا

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع الحرارة على الدماغ

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎