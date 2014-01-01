قبل هلسنكي.. "بومبيو" يرهن تحسن العلاقات مع روسيا بموقف موسكو

رمى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الكرة في ملعب موسكو، عشية القمة الأمريكية الروسية، قائلًا إن مسألة تطبيع العلاقات المتدهورة بين بلاده وروسيا تعتمد على موقف الجانب الروسي، وقبل ساعات قليلة من انعقاد أول قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، كتب الوزير الأمريكي عبر "تويتر"عند وصوله إلى فنلندا: أن "تحسين العلاقات مع الحكومة الروسية سيكون مفيدا للجميع، لكن الكرة في ملعب روسيا".



وأشار "بومبيو" إلى أن واشنطن تنوي مواصلة محاسبة روسيا عن "الأعمال الخبيثة"، متناسيا أن بلاده هى من بدأت بممارسة الخطوات الخبيثة ضد موسكو، من فرض العقوبات عليها انطلاقا من عام 2014، مرورًا بطرد دفعات متلاحقة من دبلوماسييها من الأراضي الأمريكية، وصولًا حتى إلى مصادرة مقرات دبلوماسية على الأراضي الأمريكية تعود ملكيتها للدولة الروسية.



ويعقد اليوم الإثنين في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي، أول اجتماع رسمي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، منذ وصول "ترامب" إلى سدّة الرئاسة في البيت الأبيض قبل أكثر من عام ونصف العام، على الرغم من أن أحد أهم وعود الرئيس الأمريكي الحالي أثناء حملته الانتخابية، كان تحسين العلاقات مع روسيا، التي تدهورت إلى مستوى غير مسبوق في أواخر عهد سلفه باراك أوباما.