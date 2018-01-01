سول تسمح لـ7 من اللاجئين اليمنيين بمغادرة "جيجو" لأسباب إنسانية

سمحت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بمغادرة سبعة من طالبي اللجوء اليمنيين في جزيرة جيجو الكورية، رغم فرضها حظر السفر إلى مناطق أخرى على اليمنيين في الجزيرة منذ نهاية شهر أبريل الماضي، فيما ذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن الحكومة رفعت الحظر على السفر إلى خارج الجزيرة لأسرة يمنية مكونة من 4 أفراد بينهم طفل ولديها أقارب في مناطق أخرى.



وتم السماح لثلاثة يمنيين جرحى بمغادرة الجزيرة لتلقي العلاج الطبي بسبب إصابات بدنية ونفسية تعرضوا لها خلال الحرب في اليمن.



وكان حاملو بطاقات تسجيل الأجانب حتى لو كانوا طالبي لجوء يمنيين، قد تمكنوا من السفر إلى مناطق أخرى، إلا أن وزارة العدل فرضت حظر مغادرة الجزيرة على طالبي اللجوء اليمنيين في نهاية شهر أبريل الماضي.



وجاء فرض حظر مغادرة الجزيرة على طالبي اللجوء اليمنيين، بعد دخول أكثر من 500 يمني إلى الجزيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

